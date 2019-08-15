嘉縣精準捕捉流浪犬 擬委託民間代養

2019-08-15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府為處理流浪犬問題，七月十七日起實施精準捕捉專線，並以「嘉義縣廢棄物清除處理基金」經費委託民間機構代養收容犬隻、增聘六名動物保護管制人員，嘉義縣議會臨時會昨聯席審查通過兩案，預計本週五進行二、三讀後實施。

增聘6名動物保護管制人員

農委會調查，嘉義縣流浪犬估計有九千多隻，但嘉義縣家畜疾病防治所目前捕捉流浪貓、犬業務人力僅兩人，嘉縣府農業處提案增聘動物保護管制人員六人，將捕捉貓狗人力擴充至八人，今年度經費一百二十二萬元，另以每隻狗每月一千元費用委託民間代養機構收容犬隻，經費三百九十六萬元。

每隻每月1000元委託民間代養

嘉義縣議員林于玲昨質詢，指近期接獲鄉親反映，向嘉義縣家畜疾病防治所通報有流浪狗，人員捕狗後卻是將狗結紮後原地放回，並未解決問題，她也要求與縣府合作代養的民間機構，園區、設備等均需符合法令。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，實施精準捕捉後已受理三○二件通報，獲報追車咬人部分，派員捕捉二十九件，捕捉十七隻，有傷人、性情凶悍犬隻均採收容處理；緊急救援動物若評估健康安全，或經當地居民同意，則採TNVR（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate防疫、Return回置）處理。

林珮如表示，位於民雄鄉的嘉義縣流浪犬中途之家標準收容數為一百一十隻，近期又再收容四十餘隻，已有超收情形，除辦理認養，正洽商合法的民間機構代為收容。

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