雲林文化處 12月改名文化觀光處

2019-08-15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會昨三讀通過「雲林縣組織自治條例部分條文修正」草案，「文化處」將改名「文化觀光處」，並新增「觀光發展科」盤整縣內有形、無形觀光資源與文化資產發展觀光產業，希望帶動地方產業發展。

新增觀光發展科 增6名人力

文化處長陳璧君說，自治條例修正案通過後將送中央審查，預定十二月下旬正式更名，文化處改為文化觀光處，除原有觀光行銷科，新增觀光發展科，將有一名科長、三名科員與一名個案管理師，另文化處也會增加一名專員，共增加六名人力。

加強行銷 整合現有觀光資源

陳璧君表示，雲林縣有漂亮景觀、豐厚人文、文化資源，是發展觀光重要的軟實力，未來文化觀光處將整合現有觀光資源，加強行銷，讓旅客知道雲林縣美麗山水平原，及獨特豐厚人文文化，提升觀光能量，帶動地方產業發展。

議員盼配合地方 整合性行銷

縣議員林建鴻表示，縣府注重觀光發展，他相當支持，也對觀光發展科寄予厚望，但希望未來推廣觀光不要只注重大堆頭的硬體建設，而是透過整合性行銷配合觀光潮流與地方產業需求，發展真正能嘉惠地方的觀光。

縣議員陳俊龍希望新增觀光發展科能夠真正為雲林觀光帶來新的效益與發展，若只是延續原有的政策推動，只是增加人力，浪費人民辛苦納稅錢。

雲林縣每年觀光人數約六百五十萬人次左右，文化處觀光行銷科長蔣明新表示，縣內每年觀光行銷推廣經費，縣府加上中央補助經費約六千萬元，觀光發展科成立可在資訊發展、觀光活動企畫挹注新能量，初期希望將每年觀光客提高到八百萬人次。

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