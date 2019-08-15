《雲端管理》新北智能衛生所 3年內拚10所

2019-08-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市六十五歲以上長者有五十六萬人，因應高齡化社會，新北市政府將打造智能化衛生所，目標三年內完成十所，民眾在衛生所的看診資料或健檢報告，皆可上傳雲端系統，進行健康監測管理，未來將推動遠距醫療照護，在貢寮、烏來衛生所試辦，針對高風險個案由護理人員實施遠距諮詢、衛教及會診。

衛生局長陳潤秋表示，新北市推估失能人口有十一萬人，平均長者失能時間長達八到十年，部分高齡者因行動不便，難以自行外出就醫，而偏鄉醫療資源不足，長照人力有限，成為艱困挑戰。

如須轉診 資料即時傳輸醫院

市長侯友宜指出，新北市平均每十四分鐘就新增一位六十五歲以上長者，需要以智能科技串聯醫院及衛生所，搭配儀器進行遠距醫療照護，解決偏鄉長照及醫療問題，目標三年內完成十所，包括樹林、淡水、五股、汐止、深坑、板橋、新莊、林口、三峽與鶯歌衛生所。

陳潤秋說明，智能衛生所可將民眾測量的血壓、血糖、血氧、身高體重、體適能評估等資料上傳雲端系統，進行健康管理；此外，Ｘ光檢查或眼底攝影等影像上傳後，若個案需要轉診，資料可立即傳送給合作的醫療院所，有助於醫師快速了解患者病歷，未來發展為遠距看診；居家病患經常服用多種藥物，只要用手機拍照，就可在線上辨識藥物種類，提升用藥安全。

遠距醫療照護 貢寮、烏來試辦

陳潤秋表示，今年起策畫遠距醫療照護，規劃在貢寮、烏來衛生所試辦，未來長者在家透過護理人員或個案管理師傳遞血糖、血氧、心電圖等資訊給衛生所醫師，進行線上諮詢，有管制藥品需求的病人，可結合大型醫院的專科醫師共同會診、討論並調整藥物；居家照護透過資訊共享、遠距諮詢，讓偏鄉長照人員無縫接軌，解決醫療資源不足的困境。

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