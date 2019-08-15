淹水退散 平鎮東豐路新設排水溝動工

2019-08-15

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區東豐路一三三巷因箱涵被建商工程截斷，導致斷面嚴重不足，近年每逢大雨必淹，居民苦不堪言，經平鎮區公所、民代多次協調，公所動用七十萬元新設排水溝，昨天動工、預計下月即可完工。

私設箱涵被截斷 逢大雨必淹

利奇馬強颱上週來襲，據市府水務局統計，東豐路一三三巷是平鎮區內唯一傳出災情的地方。

居民無奈表示，巷內八十多戶人家世居於此，因位處山仔頂地區，地勢較高，且四十多年前附近的紡織廠興設箱涵，過去從未鬧過水患，直到都市計畫變更、眾多建商進駐興建社區，因比對都市計畫圖內沒有箱涵，打地基時便將箱涵截斷，自此水患不斷。

「每下大雨就害怕！」莊姓居民說，該處家家戶戶門前都擺設沙包，有的人家還花錢自設擋水門，深怕大雨來襲，屋內排水孔又倒灌，問題不知何時才能解決。

歷經一年協調解套 下月完工

市議員楊家俍表示，水務局原規劃在巷內新闢排水溝，因工程須經既成道路，被部分地主否決，導致工程一再延宕，歷經一年協調，公所與水務局想出解決之道，避開爭議土地，在路下新設涵管銜接原有排水系統，並擴大邊溝的排水截面，將溢流水經莊福路涵管排向石門大圳，應可徹底解決淹水問題。

楊家俍說，新闢管線約八十公尺長，由公所負責施作，預計下月完工，施工期間可正常通行、不會影響交通。楊家俍也呼籲市府，山仔頂地區過去屬人口低密度地區，但如今人口大增，區域排水系統應全面盤點。

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