《慶讚中元》桃園區昨踩街 中壢區今封街

2019-08-15

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕由桃園區公所贊助的慶讚中元活動，重頭戲水燈排車踩街遶境於昨天下午六點登場，十五街庄、七大姓氏宗親的水燈排車與各式花車從藝文特區出發，沿著市區遶境，行經南華街、中山路口時將水燈排高高豎起、向神明致意，場面最為壯觀；中壢火車站前的中平商圈也將於今天上午十一點至下午五點封街舉辦中元慶典。

水燈排車遶境 南崁溪放水燈

桃園區水燈排車遶境後於昨晚九點四十五分抵達成功路南崁溪上的成功橋，溪旁擺祭壇供奉牲禮、紙錢等，由法師主持祭典，宣讀祭文、唸誦經文後，晚間十點起將水燈放入水中點燃，數千盞水燈隨波逐流場面壯觀，招引水路孤魂野鬼到人間享受奉祀。

景福宮中元普度祭祀圈有十五大街庄，包括桃園區桃園街、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄，八德區小大湳仔庄、大湳仔庄，蘆竹區新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄。

桃園區公所昨舉辦中元普度法會，區長陳玉明率各課室主管及同仁百餘人參與，由法師依照古禮，宣讀祭文、敬奉鮮花素果、餅乾飲料及金帛等，盼祈求好兄弟保佑區里平安。

今天殺環保豬公 分送吃平安

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，今天中元慶典封街範圍為中平路與建國路、復興路口及美樂路；為慶讚中元，在地糕餅店家於一個月前開始籌備，用糯米與麵粉製作環保豬公加上七彩霓虹燈，也加碼製作沙琪瑪「飛天豬」，在豬年顯得特別討喜，也與潮流街區產生對比的美感，慶典結束後將現場「殺豬公」分送里民。

業者加碼 沙琪瑪「飛天豬」亮相

劉柏成說，今天慶典將邀請多位佛教法師共同主持法會誦經、祈福，今年擴大於美樂路與中平路封街，糕餅店製作的環保豬公長一二○公分、寬一百公分、高二百公分，慶典結束後於現場「殺豬公」分送給里民保平安，也會分送供品給有需要的人，業者今年加碼製作的沙琪瑪「飛天豬」，昨完工亮相，里民看了直呼萌翻了。

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