污染性工廠位水質水量保護區 監院糾正竹縣

2019-08-15

〔記者謝君臨、蔡孟尚／綜合報導〕針對新竹縣「頭前溪水系自來水水質水量保護區」內的污染性工廠，監委田秋堇調查發現，新竹縣政府怠於清查及管理，更未依自來水法規定，釐清污染性工廠對水質水量的影響，且於早已封閉的竹東鎮衛生掩埋場「暫置」垃圾，規避自來水法的禁止行為；監察院通過調查報告，提案糾正縣府。

縣府︰已規劃設污水處理廠

縣府回應表示，五家位於水質水量保護區內的污染性工廠，除加強查核外，將輔導轉型。針對頭前溪周邊列管事業的廢水排放行為，增加稽查次數及檢驗、評鑑，督促業者妥善處理；為改善五華工業區工業廢水排放與汙染問題，也已規劃設置污水處理廠，獲經濟部工業局補助。

稱竹東暫置垃圾已加速清運

至於竹東掩埋場暫置垃圾，主要是因新竹縣無焚化廠可供去化，委託的外縣市焚化廠歲修及故障，已協調苗栗縣同意增代處理量，目前加速清運，後續將興建自有廢棄物處理設施。

調查報告指出，「頭前溪水系自來水水質水量保護區」一九八三年五月劃設，面積達五五二．七平方公里，且於頭前溪下游設有隆恩堰及湳雅取水口，每日取水共十九萬噸，提供新竹縣、市超過七十五萬人飲用。

監委批頭前溪水系存5工廠

縣府對於保護區內的原有污染性工廠，多年來未隨法令更迭進行清查，遲至去年監察院調查，方確知保護區內有五家污染性工廠。且未依自來水法規定，釐清對水質水量的影響，確有怠失。

監委︰垃圾移除但不減反增

此外，縣府因縣內垃圾處理困境，將生活垃圾暫置於二○○六年七月就停用封閉、一九八三年劃入水質水量保護區內的竹東鎮衛生掩埋場，規避自來水法的禁止行為，肇生水源污染的風險存在，確有違失。縣府雖已啟用移除計畫，但掩埋場的垃圾暫置量不減反增，處理作為緩慢消極，也有怠失，均應予糾正。

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