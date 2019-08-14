念珠菌入侵指縫 特意搓洗痛又癢

2019-08-14

文／王綺嫻

一位60多歲的先生來看門診，他有點不好意思地伸出手來。問：「醫師，我不是在意皮膚的外觀，我的手指縫又癢又痛，很不舒服…」

患者右手第三及第四指縫部位都出現片狀紅色的斑塊，中央看起來有點破皮，外圍也泛紅。患者以為是清潔不夠導致，所以洗手時，會特意搓洗手指縫，結果刺癢及灼熱痛的症狀反而更加嚴重；診斷是指間念珠菌感染。

免疫力弱者易感染

詳細詢問病史後得知，患者家中的金孫誕生，因此他提早退休在家帶孫子，平時需要洗碗、擦地和手洗小寶寶的貼身衣物，接觸水和清潔劑的機會大增。家中的手套是太太專屬的，沒有適合他的手套，家人也覺得男性的皮膚應該很耐操。患者的皮膚出現症狀，不但沒有得到家人的安慰，反而被太太嘲笑：「才洗幾個月，皮膚就出問題？」

其實，念珠菌存在大部分人的皮膚上，但不會致病。而糖尿病患者、免疫力低下患者、服用類固醇或免疫抑制劑的患者，因為免疫力較差，因此較容易產生念珠菌致病情形。

特定的環境因素，例如：潮濕、摩擦以及高溫的環境，念珠菌也較容易大量孳生。

減少碰水及清潔劑

這名患者本身有糖尿病，再加上使用清潔劑洗碗、擦地及洗衣服時，皮膚本身的保護膜被清潔劑破壞殆盡，因此在潮濕的指縫產生念珠菌感染。患者洗手時，又特意搓洗手指縫，反而讓指縫的皮膚更加脆弱，惡化病情。

指間念珠菌感染，大多出現在慣用手的第三及第四手指之間的指縫，因為此處較常處於閉合狀態。治療方面，可塗抹外用抗念珠菌的藥物，大約一至兩週即可見效。

預防方法是減少碰水及清潔劑的機會，戴手套以保持乾燥。如果會流手汗，應常更換潮濕的手套並擦乾手部，特別是戒指周圍的皮膚。每次做完家務後，應擦乾手部，並適度塗抹保濕乳液或護手產品，維護手部皮膚完整。

（作者為恩主公醫院皮膚科醫師）

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