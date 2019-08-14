攝護腺肥大 排尿不順 拖3年 惡化變腎衰竭

2019-08-14

記者王錦義／花蓮報導

頻尿、漏尿、排尿困難等都屬於排尿障礙症狀，很多人一開始都以為是小問題，直到發生更嚴重的併發症後才會想到就醫。花蓮慈濟醫院指出，一位72歲老先生常有排尿不順感覺，拖了3年，最後發生意識不清才趕緊送醫，檢查後是因攝護腺嚴重肥大，尿液逆流導致腎衰竭。

慈醫泌尿部醫師陳聖復說，經超音波檢查，病患攝護腺明顯肥大，是正常人攝護腺體積3倍大，導致膀胱出口阻塞並阻礙尿液通過，膀胱殘尿液量達300CC，長期下來膀胱功能受損，膀胱內壓過大導致尿液回流造成腎水腫，才會導致急性腎衰竭；所幸手術取出約3公分的膀胱結石、導尿，腎功能也慢慢恢復。

9成患者 藥物治療可緩解

泌尿部主任郭漢崇說，下尿路症狀包括頻尿、急尿、夜尿這3種膀胱儲存症狀，以及尿流細小、排尿困難、排尿間斷、尿後殘尿感等4種排空的症狀，具有這些症狀的男性病人，大約有3成是因為攝護腺肥大造成，另7成的下尿路症狀可能是來自於膀胱過動或是膀胱收縮力不足，或是膀胱頸功能失調、括約肌放鬆不良等原因。

治療其實不困難，最困難的是「害羞而不敢就醫」！郭漢崇說，找出下尿路症狀的原因可透過超音波、尿流速與錄影尿動力學檢查等精準診斷，提供正確的診斷及治療方向，對於男性病人來說是非常重要的檢查。以攝護腺肥大為例，約有9成的病人透過藥物治療可獲得不錯的緩解，只有約1成的患者需要接受手術治療。

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