昆蟲毒液噴眼 急救應大量沖水

2019-08-14

文／蘇娟儀

液體異物噴進眼睛，最常見是清潔劑、漂白劑、工業用化學溶劑、昆蟲毒液等，都可能對眼部造成傷害；最近一位婦人被荔枝椿象噴到分泌物，眼部整個紅腫疼痛，趕緊來就醫。

婦人摀著眼，帶著一個塑膠袋，裡面裝一隻昆蟲屍體來就醫。她驚恐地說：「醫師啊！我在龍眼樹下被蟲噴了一臉，皮膚和眼睛都好痛，我有用水沖，可是眼睛還是腫起來！眼睛會不會瞎掉啊？！」

仔細一看，這隻大臭蟲即是被農委會列為防治重點的荔枝椿象。

經仔細檢查後，還好婦人的角膜沒有受到傷害，紅腫發炎經過幾天治療就恢復正常。

荔枝椿象雖不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌的臭液，卻對人體有毒，一旦不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛，更可能導致失明；還好婦人被噴的汁液量少，是不幸中的大幸。

提醒民眾，大部分昆蟲汁液有毒，最好避免靠近，以免其受驚嚇噴出分泌物傷了人。

住家如遭荔枝椿象等蟲類入侵，民眾最好先使用塑膠袋包住再處理，避免直接碰觸。

除了野外碰到的昆蟲毒液，家中常用的清潔劑、消毒劑、漂白劑、殺蟲劑、鹽酸、農藥、肥料，以及工業用化學溶劑等，如噴進眼睛，也都可能對眼部造成傷害。輕重程度可由輕微不舒服到眼部表皮破壞、角膜傷害，甚至失明、失去眼球。

野外戴帽子 工作戴防護鏡

一般而言，鹼性物質比酸性物質引起之眼部傷害更大，尤其是強鹼，由於會破壞細胞膜，一旦進入眼部，便會持續穿透破壞角膜膠原組織，甚至進入前房液中，引起更嚴重之傷害及發炎。

提醒民眾在野外最好戴帽子、眼鏡，以被防臭蟲噴到臉部，而工作中使用化學物品，則要戴上防護鏡。一旦受傷需要馬上急救處理，可立即用生理食鹽水、自來水或任何可用的清水沖洗，甚至可以將頭部放在水龍頭下，大量沖洗眼睛；以手指盡量將眼睛撐大，並盡量轉動眼球；慢慢且持續至少15分鐘。沖洗後，才立刻就醫，這樣可以降低眼睛被傷害的程度，有助於治療預後，及減少後遺症。

（作者為岡山秀傳醫院眼科主任醫師）

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