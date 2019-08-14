境外移入登革熱達305例 破10年紀錄

2019-08-14

記者林惠琴／台北報導

暑假正值旅遊旺季，卻也是蚊媒傳染病境外移入高峰。衛福部疾管署昨公布，今年境外移入登革熱突破300例，創下近10年新高，光是7月就高達91例，約較往年倍增，堪稱「前所未見」，8月疫情是否再上升則待觀察，特別提醒民眾前往流行地區務必做好防蚊措施。

7月高達91例「前所未見」

疾管署統計，今年境外移入登革熱累計已有305例，9成以上感染地為東南亞國家，其中以印尼71例、越南67例最多。

疾管署副署長莊人祥更表示，光是7月以來就占109例，7月單月更是91例，簡直「前所未見」，明顯較去年7月的35例、前年7月的46例呈現倍增。

疫情中心主任劉定萍說明，從往年境外移入登革熱疫情來看，高峰多落在8月，因此接下來病例數可能會持續上升、超越7月，有待觀察。

劉定萍指出，目前東南亞國家包含菲律賓、斯里蘭卡、寮國、馬爾地夫、越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡及印尼疫情處於高峰或流行期，且多高於近年同期，相關地區疫情嚴峻，但又是國人熱愛的旅行地，可能因此推升境外移入登革熱病例數。

在本土登革熱方面，疾管署昨也公布高雄市再增1例，為居住於仁武區五和里的30多歲女性，今年全國已累計69例，包含高雄市50例、台南市18例、桃園市1例。

至於境外移入屈公病，今年累計已有30例，也一樣是集中在暑假期間，7月以來就計有23例，因此疾管署提醒，民眾到登革熱、屈公病流行地區，要做好防蚊措施。

腸病毒流行期 恐跨到9月

另外，國內腸病毒仍處於流行期，上週新增1例重症，為中部2歲男童，疾管署防疫醫師林詠青說明，該名個案7月21日開始發燒，隔日出現口腔潰瘍，後續並有雙腳無力、活動力不佳等狀況，確診感染克沙奇A10型併發重症，研判為急性無力肢體麻痺，所幸治療後病況穩定已出院。

莊人祥提到，目前腸病毒疫情下降速度緩慢，8月底恐未必能脫離流行期，加上9月開學季報到，按過往經驗，可預期頭1、2週會有一波小流行，提醒家長要特別注意，但具體趨勢仍待持續觀察結果而定。

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