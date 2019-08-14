狩獵自主管理 鄒族獵人：有助恢復傳統

2019-08-14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林務局推動原民狩獵自主管理，其中，嘉義林管處與鄒族花五年時間，陸續建置機制，嘉義林管處、嘉義縣政府及嘉縣阿里山鄉鄒族獵人協會昨簽訂合作意向書，待法規調整通過，鄒族將可狩獵自主管理，有助恢復狩獵傳統，這也是全國八個示範點中第一個簽署合作意向書。

阿里山鄒族簽合作意向書

嘉義林管處長張岱表示，簽訂合作意向書是政府與原民實質共享權利、共盡義務，共同守護山林的宣示；待「野生動物保育法」、「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」調整後，再簽署狩獵自主管理行政契約，讓獵人協會管理狩獵行為。

阿里山鄉鄒族獵人協會理事長高德生說，為落實自主管理，已訂定比法規更嚴格的自治自律公約，會員須經協會審查合格，符合狩獵傳統文化、技術及生態保護要求的人，才能獲頒獵人證，在協會合法申請區域內狩獵，沒有獵人證就不能狩獵；一旦簽署行政契約後，就可正大光明狩獵，有助恢復原民狩獵傳統。

阿里山鄉鄒族獵人協會昨第二次頒發獵人證，特富野七十九歲浦賢助等八十九人獲證。獲獵人證的東華大學原住民民族學院院長浦忠成說，原民狩獵被污名化，認為是破壞生態行為，但經監測，自然資源沒有因此減少，原民狩獵有既定規範，哪個季節可狩獵哪些動物，原民狩獵自主管理、遵守規範，可望找回山林秩序。

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