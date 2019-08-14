嘉縣文化基金會 審計室：補助區域不均

2019-08-14

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣審計室昨在縣議會臨時會提出嘉縣一○七年度總決算報告，其中嘉縣文化基金會最近三年補助活動辦理區域分佈不均，在全縣十八個鄉鎮市中只有九個獲得補助，國民黨籍議員李國勝要求縣府加強對基金會的監督；兼任基金會董事長的縣長翁章梁回應，感謝審計室指導與檢討，基金會將有全新作風，不會再侷限某些活動。

近3年活動補助集中9個鄉鎮

嘉縣審計室主任陳正鏞指出，縣府捐助的財團法人嘉縣文化基金會協助辦理文化活動，提升文化素養的方向正確，但活動辦理區域分佈不均，嘉縣十八個鄉鎮市，集中在竹崎等九個鄉鎮，其餘的太保市等九個鄉鎮市皆無舉辦活動的紀錄，甚至嘉義野放生活計畫活動，竟是在台北市華山文創園區辦理，極待檢討改善。

陳正鏞表示，嘉縣府文化觀光局逐年捐助文化基金會辦理文化活動，一○五至一○七年分別捐助八百一十二萬餘元、八百卅三萬餘元、八百四十七萬餘元，分別辦理九項、五項、九項文化活動，其中竹崎鄉內埔團圓月晚會為每年度重複辦理，如依活動區域分佈，也以竹崎鄉居多；山區阿里山鄉、大埔鄉，平原區水上鄉、太保市、鹿草鄉，海區朴子市、東石鄉、六腳鄉、布袋鎮等，最近三年都未獲得補助。

李國勝說，從審計室報告可看出，文化基金會的補助「厚此薄彼、重山輕海」，海區六個鄉鎮市竟有五個未曾獲補助，教沿海鄉親情何以堪。

翁章梁：改聘文化工作者協助

翁章梁強調，以往基金會董監事成員以縣府主管居多，難免流於形式，他接任後改聘地方文化工作者擔任董事，透過文史工作者經驗，提供基金會未來努力方向，有信心可全面帶動嘉縣文化發展。

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