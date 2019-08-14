今天還有大雨 嘉義山區防土石鬆動

2019-08-14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區昨晨有一波強降雨，大林傳出積、淹水災情，其中，榮林陸橋地下道洩水孔堵塞、排水不及，積水一度達五十公分，地下道封閉，上午十一點才恢復通車；台三線中崙四號橋因土石坍方，橋面道路泥濘，幸好交通未受影響。

嘉義氣象站表示，嘉義地區今天清晨至中午仍有短時強降雨或雷雨，山區因連日降雨土石易鬆動，提醒民眾行車注意安全。

大林累積雨量153毫米 地下道封閉

嘉義氣象站觀測統計，自昨凌晨零時至下午五點半累積雨量，嘉縣以大林一百五十三毫米居冠、新港一百廿‧五毫米居次、溪口鄉一百廿毫米第三；嘉市東區達一百一十二‧五毫米、西區一○三‧五毫米。

嘉市府工務處表示，嘉市昨晨五點多雨勢最大，較大時雨量接近四十毫米，因強降雨時間不長，積水很快就退，未傳災情。

嘉縣184台抽水機待命 9滯洪池放空

嘉縣府水利處長林谷樺說，各鄉鎮市公所準備防汛沙包供民眾索取，東石、布袋、義竹、民雄、中埔、太保、六腳、溪口、大林、新港、水上、鹿草、朴子等十三個鄉鎮市佈設一百八十四台移動式抽水機；布袋、東石沿海地勢低窪地區，如遇豪雨、大潮易排水不良，日前已排空九大滯洪池，增加蓄洪量。

嘉縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，九日發生護坡滑動、堤防坍塌，形成六十公尺長、約一公尺寬坑洞，廠商原規劃近日進場重建，遇雨延後工期。

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