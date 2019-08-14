暴雨炸雲林 初估300公頃農作損害

2019-08-14

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕雲林昨天清晨雷雨交加，從清晨五點多到上午九點多，短短三小時累積雨量超過一百公釐，西螺、莿桐、北港、口湖、水林、大埤、斗南、二崙、崙背等鄉鎮多處傳出淹、積水災情，初估農作物損害三百公頃，農業處說，各公所還陸續通報災損，損失可能向上攀升。

甘藍、蕹菜、不結球白菜 最嚴重

農業處初步統計，受害農作物以甘藍、蕹菜、不結球白菜等葉菜受損最嚴重，約近八十公頃，受害比例十五％最為嚴重，其次玉米、落花生、甘藷、洋香瓜等作物也有受損，目前初算損失金額近三百萬元。

大排溢流水淹大腿 菜園全「去了了」

住在北港的蔡姓居民指出，凌晨三點大雨滂沱，五點多雷電交加，雷聲大到好像在耳朵旁爆開，真的好恐怖，是他前所未有的經驗；「去了了囉！」西螺新社農民指出，清晨到早上八、九點雨勢最大，他菜園旁大排溢流淹沒菜園，最深淹到大腿，損失慘重。

新虎尾溪莿桐鄉河段清晨溢堤，造成埤寮、榮村兩部落聯外道路一度淹水及膝，緊急封閉，麻園村長黃素玲表示，當地原本就是較低窪處，清晨五點多雷電交加夾著大雨，六點多村落主要聯外道路開始淹水，到了上午八點多水深及膝，還好雨停後積水慢僈退去，未釀嚴重災情。

莿桐埤寮、榮村 聯外道一度封閉

黃素玲指出，新虎尾溪和平橋以西部分河段尚未清淤，加上雨勢實在太大，導致淹水，縣府水利處長許宏博表示，將持續加強清淤，針對該段河堤展開治理工程。

二崙鄉農會秘書吳曜宇說，葉菜類最怕大雨過後大太陽，會出現嚴重延遲性災損，損害程度目前還沒有辦法說，至於菜價，研判在這二天搶收受損蔬菜銷售後，有上漲空間。

口湖鄉蚵寮村、台子村也傳出多處道路淹水，蚵寮抽水站一機組在緊急時卻故障，一度引發居民緊張。

口湖鄉長林哲凌指出，抽水站、水閘門是由縣府管理，公所無權可管，而閘門管理員素質不一，若未能及時開關水閘門，遇有狀況時，公所無法及時解決，建議抽水站、水閘門管理由公所執行。

水利處長許宏博表示，全縣有抽水站一百廿站、水門一千多個，二○○四年後由縣府統一管理，平日每兩週維護管理一次，汛期時每週一次。

許宏博指出，抽水站機組故障機率高，主要是機組設備老舊、不適用，縣府先前盤點全縣不適用、老舊需改建、更新的抽水站及設備，所需經費五十三億元，遠超過縣府財政負擔，盼中央能協助。

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