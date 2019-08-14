《板橋往台北》文化路、漢生東路口 明起禁左轉

2019-08-14

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕新北市板橋區文化路是重要幹道，因捷運環狀線施工車道縮減，每逢尖峰時段，經常壅塞。新北市交通局表示，明天上午六點起，在文化路與漢生東路口往台北方向，全天禁止左轉至漢生西路，並調整號誌燈，交通局將持續觀察車流。

捷運環狀線施工 縮減成三線車道

交通局交通工程管制科表示，板橋文化路原本為四線車道，因應捷運環狀線工程施工，縮減為三線車道，下班時間從台北往板橋方向壅塞，從文化路左轉的車輛等待專用號誌燈，就會影響行車動線回堵在路口。

解決壅塞 全天禁左轉至漢生西路

交工科指出，八月十五日起漢生東路口與文化路口往台北方向的內線車道，將實施禁止左轉至漢生西路的管制措施，除了調整號誌燈，也會塗銷地面的左轉標線，尖峰時段有助於紓解車流，提高行車順暢度。

交通局提醒民眾，可於板橋光正街左轉，或改道走新站路再繞行漢生東路，交通局將持續觀察車流，適時調整號誌秒數。

公有停車場電動車停車 9月起收費

此外，為使公有資源共享及使用者付費原則，新北市公有停車場電動車停車位，九月一日起將改為停車收費、充電免費。

交通局停車管理科長吳政諺表示，自二○一二年開始，在八十二處公有路外停車場的二一一個電動汽車、六三六個電動機車停車位，當天停車和充電都免費，連續停放隔日才收費。

但觀察電動車免費停車和充電以來，常有電動車久停充電專用停車位，讓真正要充電的車輛無法停車充電，不僅抱怨迭起，也造成停車場管理的困擾。

交通局決定九月一日起，公有停車場電動車停車位將調整為停車收費、充電免費，讓公有資源公平共享。

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