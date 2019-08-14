鷄籠中元祭迎斗燈遶境 今晚放水燈

2019-08-14

〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕傳承一六五年的鷄籠中元祭，昨天下午迎斗燈遶境遊行，吸引不少民眾拿起手機照相錄影；基隆市長林右昌、基隆議長蔡旺璉等人，一起站在信一路、義二路路口，向各宗親會遶境隊伍致意。

迎斗燈遊行隊伍，由許姓宗親會引領斗燈隊伍出發遶境，包括得意堂陣頭、各姓宗親藝閣花車、鼓亭車等出現在隊伍中，吸引民眾的目光。

傍晚5:30實施交通管制

今天晚上有熱鬧的放水燈遊行，市區從五點半就開始實施交通管制，蔡英文總統今天晚上也會來參加中元祭，贈匾給今年主普許姓宗親會，並參與遊行。

市府表示，因應放水燈遊行施工需要，昨天晚上十點起至明天上午六點，忠一路、孝一路公車候車亭暫時停用，請民眾至鄰近的公車總站或二信循環站搭車。另配合交通管制，今天下午五點三十分起，各路線公車在管制點折返，交通管制解除後，才會恢復原路線行駛。

接駁專車可到望海巷

今晚遊行結束後，公車處在市府後門中正路有安排免費接駁專車，載送民眾前往望海巷觀賞施放水燈頭儀式，晚上十一點三十分施放水燈頭儀式結束後，望海巷有十二輛大型公車機動載送民眾至碧砂漁港及基隆火車站。

十五日凌晨起也有增開加班車，在公車總站有十一線公車，會循各原定路線到全市各區疏散旅客。

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