澎湖雨中即景 情侶變裝比基尼

2019-08-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「大雨大雨一直下，人家有傘我有比基尼！」受旺盛西南氣流影響，澎湖昨上午出現豪大雨，有遊客乾脆在馬路上直接變裝，換上比基尼雨中奔馳，剛好被網友捕捉到精彩鏡頭，戲稱為「最佳雨衣」典範。

陳姓民眾昨在臉書貼文，指開車行經馬公市陽明路國泰人壽大樓前，等紅綠燈時突然大雨狂下，前方機車一對情侶立即變裝，男的直接脫掉上衣，女的則穿著比基尼，認為這樣就不怕被雨淋濕了，貼文引發臉友熱烈回應，紛紛稱讚是澎湖雨中奇景，也有人嘆沒遇上，無法大飽眼福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法