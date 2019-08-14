澎湖雨中即景 情侶變裝比基尼

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「大雨大雨一直下，人家有傘我有比基尼！」受旺盛西南氣流影響，澎湖昨上午出現豪大雨，有遊客乾脆在馬路上直接變裝，換上比基尼雨中奔馳，剛好被網友捕捉到精彩鏡頭，戲稱為「最佳雨衣」典範。
陳姓民眾昨在臉書貼文，指開車行經馬公市陽明路國泰人壽大樓前，等紅綠燈時突然大雨狂下，前方機車一對情侶立即變裝，男的直接脫掉上衣，女的則穿著比基尼，認為這樣就不怕被雨淋濕了，貼文引發臉友熱烈回應，紛紛稱讚是澎湖雨中奇景，也有人嘆沒遇上，無法大飽眼福。
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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「大雨大雨一直下，人家有傘我有比基尼！」受旺盛西南氣流影響，澎湖昨上午出現豪大雨，有遊客乾脆在馬路上直接變裝，換上比基尼雨中奔馳，剛好被網友捕捉到精彩鏡頭，戲稱為「最佳雨衣」典範。
陳姓民眾昨在臉書貼文，指開車行經馬公市陽明路國泰人壽大樓前，等紅綠燈時突然大雨狂下，前方機車一對情侶立即變裝，男的直接脫掉上衣，女的則穿著比基尼，認為這樣就不怕被雨淋濕了，貼文引發臉友熱烈回應，紛紛稱讚是澎湖雨中奇景，也有人嘆沒遇上，無法大飽眼福。
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