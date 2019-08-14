君鴻酒店法拍履勘 雙方一度爆衝突

2019-08-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕位於高雄八五大樓的君鴻酒店遭拍賣，法院與債權人首度前往履勘，上百員工於門口、電梯口靜坐抗議程序違法，債權人也被拒於門外。

君鴻酒店以五十四億四千多萬元拍出，高雄地方法院民事執行處事務官昨上午帶十三組人馬首度履勘，未料上百名前君鴻員工堵住門口、電梯口，高喊「拒絕點交、還我工作權」，事務官在大廳向君鴻董事長張慶輝宣達程序，後方有兩組法院履勘人馬疑似未驗身分搭電梯上樓，引爆員工不滿。

張慶輝與員工高喊「前面宣達，後面卻違法侵入」，怒斥宣達沒完成就搞小動作，與法院執行人員、苓雅警分局警力僵持，幸經分局長李謀旺協調，律師逐一審視履勘人馬身分證件，確保沒有外人進入。

前君鴻採購經理蘇小姐表示，在君鴻工作七年，張董很有誠意撥發七月份薪資；據了解，四百八十七名員工多數希望留下，但新東家海霸王沒誠意接手，法院點交程序也異常迅速，家中還有一名幼女，憂心未來生計。

海霸王總經理李日順以債權人身分到場，張慶輝要求出示委任狀，李日順遲未拿出，雙方繼續僵持。

李日順表示，他們才是最大受害者，君鴻欠渣打銀行債務，拍賣法定程序經過六年到三拍，（凱德唐公司）花了五十四億四千多萬，錢已繳完，五月七日完成過戶，「產權是我們的卻不能進去」，為了員工有路走，每月要多繳利息一千多萬。

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