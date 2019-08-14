Line Pay嗶公車 高市2路線試辦

2019-08-14

〔記者黃建華／高雄報導〕高市交通局與宏碁智通公司及一卡通公司合作，全國首創公車試辦使用手機QR CODE（Line Pay一卡通乘車碼）支付車資、「嗶一下嘛ㄟ通！」副市長葉匡時昨表示，即日起於橘12及橘20兩條路線先行試辦。

一卡通、高雄捷運與宏碁智通昨舉行記者會，由葉匡時、交通局長鄭永祥、捷運局長范揚材、Line Pay台灣董事長丁雄注、高捷董事長楊岳崑、一卡通董事長張修齊、宏碁智通總經理游明豐、中冠資訊董事長梁啟修等人，共同宣布高市橘12、橘20線公車及捷運全閘門，率先全國啟用行動支付QR CODE乘車碼搭乘服務。

鄭永祥說，高雄市為全國第一個試辦手機QR CODE搭公車的城市，即日起於橘12及橘20線公車試辦，兩路線的公車前後門皆裝設可讀QR CODE及電子票證的驗票機，並將逐步擴展至全市公車路線。

交通局說明，使用Line Pay一卡通乘車碼（須綁定銀行帳戶）支付車資，跟電子票證一樣，上下車皆須刷條碼，一段票扣十二元，起訖站超過八公里扣兩段票廿四元。

交通局提醒，試辦使用QR CODE搭公車暫無法提供轉乘及第三段起免費等優惠，民眾只要在十二月底前使用QR CODE搭公車，每趟次（上下車算一趟次）都可獲得Line Point十點，每人每月最高可得一百點，一點相當於現金一元，可到超商換購商品。

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