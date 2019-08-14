高市府網站零暴雨防災公告 議員諷「靜悄悄」

2019-08-14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區昨天凌晨下起豪雨，造成多處積淹水，其中仁武區高速公路下澄觀路因積水大塞車，市議員邱俊憲批評，高市府團隊的網站、臉書、官方LINE及市長韓國瑜的官方LINE，沒有公布任何防災訊息，他譏諷「最高品質，靜悄悄⋯」他說，如果有即時訊息，就能提醒民眾採取避災作為。

昨大雨造成北高雄積淹水嚴重，仁武區仁光路、澄觀路積水盈尺，大樹區竹寮里、大樹國中前道路像小河，林園區沿海路機車道也都積水，有些須提早出門上班的民眾，紛紛上臉書探詢可以通行道路。民眾怨：「高雄只住總統沒市長！」、「市長，你在哪裡？」

邱俊憲將市府相關臉書、官方LINE、市長韓國瑜的官方LINE最新資訊PO到臉書，除了有十二日桃源、那瑪夏區因大雨停止上班上課公告，毫無十三日大雨相關訊息。

邱俊憲說，昨天大雨最嚴重在凌晨二時至六時，韓市府在相關訊息公布毫無反應，就算韓國瑜到田寮區勘災，也都太慢了。

他表示，七月間淹水時，就曾向市府反映，必須將積淹水、道路狀況進行即時披露，提供民眾防災、避災因應，這是可以做到的，不應該把焦點全放在市長行程。

邱俊憲舉例，仁武區澄觀路、仁光路昨都積水，這些地區靠近高速公路，如果積水訊息可以提早公布，就可避免大塞車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法