鳳山溪泛油黑又臭 撈百噸魚屍

2019-08-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來再傳變色，溪水又黑又臭，全長超過一公里，造成魚蝦死亡，水面還泛一層油，地方不滿變成黑水溝，要求市府提出對策；水利局昨打撈一百多噸魚屍，環保局先採樣送驗，並派員加強稽查。

地方懷疑偷排釀禍 環局採樣

鳳山溪從濟安橋到大東公園旁，全長超過一公里，連日來變得又黑又臭，造成沿線魚蝦死亡，地方不滿美麗河川變樣，淪為黑色臭水溝，水面還浮著一層油，要求市府改善。

經查鳳山溪上游支流鳳山圳原本有截流，污水引到污水廠處理後再排放，但因日前豪雨造成鳳山圳渠底破損，水利局緊急辦理渠底災修工程，污水改道經滯洪池後，再排放到鳳山溪。

而鳳山圳流域以工業及農業區為主，只有少數住宅區，還未施作用戶接管，污水直接引入滯洪池，影響池內魚群生態，再排入鳳山溪，水質變成「黑龍江」。

地方懷疑工廠趁颱風天偷排，剛好颱風帶來雨量不大，無法及時稀釋排放，造成鳳山溪又黑又臭。大東公園志工隊長林南勝批評鳳山溪變成黑水溝，造成大量魚蝦死亡，慘不忍睹；北門里長謝秀霞要求環保局加強稽查。

水利局昨撈除一百多噸魚屍，並將滯洪池內污水截流至污水廠處理，另水質淨化場也已完工，較乾淨水體才會排放鳳山溪。環保局已採樣送驗，報告預計二週會出爐，將持續稽查上游事業單位。

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