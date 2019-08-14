《高雄雷雨狂炸》二仁溪暴漲封橋 田寮淹一樓高

2019-08-14

〔記者蘇福男／田寮報導〕高雄昨連夜雷雨交加，導致二仁溪水暴漲，田寮區西德里新路和崇德里小滾水聚落昨清晨淹水近一層樓高，阿蓮區的中路橋、石安橋也遭暴漲溪水淹沒，市長韓國瑜昨上午十時許前往田寮崇德橋勘災，由於新路和小滾水聚落淹水已退，韓直接轉往阿蓮勘災。

韓國瑜田寮勘災淹水已退

市府新聞局昨上午九時廿七分通知媒體，韓國瑜十時將前往田寮區崇德橋、十時四十分前往阿蓮區中路橋勘災，但韓直到十時卅分才抵達崇德橋。由於西德里新路和崇德里小滾水聚落淹水已退，韓在崇德橋聽取簡報說明並稍作停留後，即轉往阿蓮中路、石安勘災。

工務局長吳明昌表示，二仁溪昨天早上最高水位達十六．八公尺，由於預警警戒設定在十六．四公尺，上午七時五十分二仁溪水位超過預警警戒，崇德橋即實施封橋，直到水位降至十四．四公尺才開放通行。

議員促提高橋面、加強清淤

市議員李亞筑表示，二仁溪暴漲時，月世界的泥岩氾濫成災，從上游流下的枯枝雜木經常卡在崇德橋面，她建議提高崇德橋高度，並加強二仁溪清淤。

工務局︰加強清淤及清理雜木

吳明昌回應，崇德橋興建於一九九六年，受國道三號四米六的高度限制，橋面提高會牴觸國三的高度限制，如興建大橋跨越國三，總工程經費需六億多元，考量市府財政，目前採加強二仁溪清淤及清理枯枝雜木措施。

水利署六河局表示，二○一四年迄今，該局已從二仁溪清淤一百多萬立方公尺土方，總經費一億二千萬元，每年都從二仁溪上、下游清掉十萬立方公尺土方，因此今年沿岸溢淹情況大有改善。

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