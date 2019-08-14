楊梅稻米達人賽 葉時帖4連霸

2019-08-14

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區農會昨天舉行稻米達人競賽，決賽由五名農友出線角逐冠軍，經農改場、農業局等單位的專家評審後，由四十五歲農友葉時帖脫穎而出、笑納四連霸，將代表楊梅區參加全國性的稻米競賽。

葉時帖只有十年的務農經驗，過去曾在工廠、寵物店工作，自嘲受薪階級賺錢太慢，只好拿存款當賭注「潦落去」種田，意外開創人生新篇章。

「我金憨慢啦！都是靠貴人幫助。」葉時帖說，務農首年碰上撞牆期，始終不得要領，不知如何提升栽種量與稻米品質，嘗試報名參加比賽，透過評審的建議改善種植方法，此後年年參賽、慢慢進步，迄今管理廿五甲稻田，也是農友口中的「楊梅米王」。

今年靠著「高雄一四七號」奪魁，葉時帖說，這種米的外觀飽滿渾圓、晶瑩剔透，煮成白飯時會散發淡淡芋香，栽種秘訣很簡單，就是水質要夠乾淨、土質好能避風，田埂間的排水更要注意，而奪冠後除了與家人共享榮耀，也希望農友們彼此多交流、增進技術。

今年共有十二位楊梅農友參賽，比賽分三階段進行，第一階段田間檢查，實地評鑑稻田栽培管理情形，包括病蟲害防治、田間管理等；第二階段為米質規格分析，包含稻穀容重量、糙米品質規格分析等；最後一關則是稻米外觀性狀與米飯口感品評，冠軍可獲三萬元獎金。

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