書法大師黃羣英 獲總統頒褒揚令

2019-08-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園在地國寶級書法大師黃羣英於七月十四日辭世，有鑑於黃羣英對書法文化推動的貢獻，總統府昨天頒發褒揚令，由桃園市政府文化局長莊秀美、市立美術館館長劉俊蘭代為送達，未來橫山書法美術館落成後，第一場個展將展示黃羣英作品，以表達對這位百歲耆老、兩岸國寶書法大師的尊重。

橫山書法美術館 明年落成

莊秀美表示，黃羣英及旗下子弟兵常於文化局舉辦書法展，例如：二○○七年米叟黃羣英書藝展、二○一四年馬祖新村書藝展等，都相當盛大、極具代表性的作品展出；劉俊蘭說，市立美術館所屬的橫山書法美術館將於明年完成，屆時除開幕展採取國際聯展外，首場個展將推出黃羣英書藝紀念展。

首場個展 將推出黃紀念展

褒揚儀式在黃羣英位於桃園區虎頭山故居泮山書屋舉行，由黃羣英遺孀蔡春燕代表接受，黃羣英五個女兒及泮山書會的學生們都到場，想到老伴已經不在人世，蔡春燕眼眶泛紅，不時以手帕拭淚，令人動容。

他被譽為桃園書藝推手

黃羣英是江西人，生於一九二○年，幼年時期得家族長輩啟蒙調教，啟發了對書法的興趣，遍習碑帖、精研各體，兼及書史書理，創作不輟，來台灣後將重心放在書法教學與傳承上，在桃園各機關學校、民間，開創廿多個書法社團，並先後於台大、師大、清大、交大等大學教授書法五十餘年；黃羣英本著對書法的熱情、不計名利，建構了現今桃園書法藝術榮景，被譽為「桃園書藝推手」。

褒揚令除褒揚黃羣英對書法的貢獻外，也提到黃羣英平日以「讀書修德，寫字養生」為座右銘，曾獲教育部全國大專書法指導績優獎、第八屆全球中華文化藝術薪傳獎等殊榮。

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