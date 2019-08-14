水岸音樂會 市府重振慈湖觀光

2019-08-14

〔記者李容萍／大溪報導〕慈湖為北橫沿線風景區的知名觀光景點，市府風景區管理處統計前年造訪慈湖遊客總人數為一百萬人次，去年因二二八慈湖陵寢被潑漆事件影響大降剩七十五萬人次，為推廣慈湖休閒旅遊風氣，將於十七、十八、廿四、廿五日下午一點至六點，在慈湖雕塑紀念公園水岸舞台，辦理「慈湖仲夏音樂季—水岸音樂會」活動，邀請民眾一起來慈湖「聽音樂、享美食」，欣賞慈湖之美。

17日起連兩週六、日登場

風景區管理處長廖育儀表示，四場次的音樂會展演分以流行音樂會、民歌音樂會、經典老歌音樂會及水岸音樂演奏會為主題，邀請張心傑、朱俐靜、張芸京、伍浩哲、施文彬、南方二重唱、于台煙、李明德、于冠華、吳勇濱、陳宏銘等藝人現場演唱，同時邀請龍潭愛樂管樂團等現場演出，以多種音樂類型滿足民眾不同的音樂喜好。

聽音樂 也展售在地農產品

現場除了表演活動，安排桃園農特產品市集，展售在地農產品，有大溪區特有的韭菜麵及有機蔬果等，另有搗麻糬、防蚊液、羊毛氈手作DIY等活動，於活動現場受理報名。

觀光旅遊局長楊勝評表示，市府振興慈湖觀光的短期計畫，除將委外經營，提供遊客所需相關服務，另建設前後慈湖連通步道，讓步行空間更為友善，同時利用草地舞台設施，引進環境劇等表演，增加旅遊豐富度。

長期計畫則將慈湖納入北橫風景區的一部分，也是北橫的起點，除提供進入北橫的轉運站機能，維持文化歷史園區的性質，並利用軍營空間的調整與活化利用，增加歷史的展演機能，擴大環境劇的表演場域，打造成為台灣重要的文化歷史展演園區。

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