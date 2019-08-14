全長9.6公里 老街溪單車道啟用

2019-08-14

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府水務局推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，其中「平鎮鐵騎風光」子工程，以老街溪開蓋段為起點，向上游右岸延伸闢建約九．六公里自行車道，並串連八字圳及石門大圳步道系統，不論騎鐵馬或散步都可將老街溪河畔景色收進眼底，昨天舉行全線竣工典禮，有數十名自行車騎士搶先體驗，大呼過癮。

平鎮鄉村景致 南桃園最美

老街溪「平鎮鐵騎風光」獲中央補助一．三八億元，規劃九‧六公里自行車道，以開蓋段（中壢區環北路起至延平路）為起點，往上游經八角塘、伯公潭、黃復興號藥材商千頃第客家傳統三合院、鴉片菸潭等景點，至石門大圳相思仔步道止，沿途河岸景致秀麗，包括平鎮完整的鄉村景色，號稱南桃園最美自行車道。

新光吊橋 預計11月竣工

這項計畫另有四項子工程，包含「伯公潭客家信仰園區」、「八角塘周邊環境改善工程」已於去年六月及今年三月落成，「石門大圳休憩路廊串連工程」於今年六月完工，「新光吊橋（伯公潭二岸人行道串連工程）」預計十一月竣工。

水務局指出，新光吊橋工程年底完工後可串連老街溪左右岸，與石門大圳休憩路廊、八角塘、伯公潭作為鐵馬族中途休憩站。

地方反映老街溪平鎮段自行車道右岸銜接完整，但左岸大昌路、新富路等路段卻有多處「缺口」，水務局解釋，左岸的建物多，若要全數徵收，光是拆屋補償就得花上億元，市庫恐難負擔。

將銜接中壢段 至領航南路

水務局養護工程科長陳文龍說，未來老街溪自行車道將銜接中壢段，已獲中央補助四億元經費進行第一期用地徵收作業，將一路施作至領航南路，打造長達廿二公里的自行車道。

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