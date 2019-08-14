竹市教室降溫 近30校電力改善招標

2019-08-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動國中、小學教室降溫計畫，目標是三年內完成市轄四十六所學校班班有冷氣，今年已完成近卅所學校的電力系統改善，達成率約七十五%，包括進行老舊電力系統改善，接下來就會安裝冷氣及調整契約容量，讓每班教室都有冷氣，提供學生舒適的就學環境，至於新竹地區國立高中學校的教室都已班班有冷氣。

市府分3年編列4.5億經費裝設

新竹市長林智堅說，這項學校教室降溫計畫，由市府分三年編列四點五億元經費推動，今年首要目標是進行老舊電力系統的改善，最後才是裝設冷氣並調整契約容量，目前已有近卅所學校完成電力系統改善的招標作業。

林智堅說，冷氣空調並非學校一般教室基礎設備，但因氣候變化，夏季高溫年年飆高，為讓竹市國中小學生有好的學習環境，市府提出為期三年的降溫計畫，且市議會已通過市府所提的三年四點五億預算編列，今年主要是進行各校老舊電力系統的更新和改善，最後一步是裝設冷氣和調整契約容量，期許三年內，要讓市轄四十六所公立國中小學，共四萬多名學生都有舒適的學習環境。

電路改善先施工 新學年度可吹冷氣

市府教育處長黃錦能說，這項降溫計畫難度在於各校電力系統設置年份、方式不同，有的是高壓、低壓及表登系統，甚至還有學校兼具兩種以上系統，教育處已請各校盤整校內電力系統，並提出老舊電力系統的改善計畫，目前已陸續核撥經費給各校進行改善，約卅所學校已進行招標作業，並啟動電路改善施工，預計今年新學年度就會有學校裝設冷氣，讓學生在開學後，在舒適的環境中上課。

多數學校都樂見降溫計畫的執行與推動，尤其現在夏天常見溫度飆高，對準備國中會考的國三學生來說，是一大考驗。此外，部分學校的電力設備老舊，透過此次市府補助的電力系統改善計畫、調整電載容量，有助於學校整體校舍的提昇，也能讓學生上課更安心。

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