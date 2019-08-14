《苗栗》1.5億再造出磺坑 拚明年11月底亮相

2019-08-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉出磺坑是亞洲第一口油井所在，更獲苗栗縣政府登錄為文化景觀，具備深厚文化歷史底蘊，苗栗縣政府獲行政院文化部核定補助一億五千餘萬進行「苗栗縣出磺坑礦業歷史現場再造計畫」，攜手台灣中油公司盼打造文化觀光新亮點，苗縣府文化觀光局盼明年十一月底可執行完成。

徐耀昌視察 盼成為新觀光景點

苗栗縣長徐耀昌昨天前往視察，他指出，出磺坑地區特殊的自然背斜地形跟石油資源，形塑獨特的工業文化景觀，期盼計畫內容重現歷史現場，與鄰近的客家文學花園結合，讓更多民眾認識出磺坑，成為新觀光景點。

出磺坑礦業歷史現場內容包括，建構出磺坑記憶庫，將調查油礦相關產業文化資源、礦業文獻保存修復暨加值研究與台灣石油產業文化路徑調查研究。另外有形文化資產的空間治理，則規劃設計出磺坑南寮與保安林文化景觀設施修復再利用、出磺坑北寮五棟歷史建築之修復再利用工程、出磺坑礦場礦業歷史散步道修復工程及歷史建築管理營運計畫。

訪談、影像紀錄及5歷史建築再利用

同時，還會執行苗栗石油產業群口述訪談暨影像紀錄拍攝出版計畫與出磺坑聚落拓墾家族及石油宗教節慶相關故事等無形文化資產傳承。

至於計畫最後一項的歷史現場再現與產業加值計畫，包括出磺坑歷史價值整體論述及主軸定位規劃、石油產業知識再現及教育繪本建置計畫等，還將進行出磺坑國際礦業遺產保存組織交流互訪暨活化創意工作營、出磺坑南寮與保安林生態博物館建置等。

苗縣府文觀局長林彥甫說，希望透過上述各面向的再造計畫，讓當地諸多採礦設備、宿舍建築群等寶貴的歷史文化資產活化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法