30米長滑水道 彰化縣卦山水樂園24日登場

2019-08-14

〔記者張聰秋／彰化報導〕可以上山玩水啦！為提高彰化縣八卦山觀光人氣，縣府將於八月廿四、廿五日在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，將佈置兒童水樂園，園區設計長達卅公尺長的滑水道，這麼「超長」的水道，就是要讓孩童一次玩得痛快、玩到樂不思蜀。

八卦山大佛風景區繼七夕情人節光雕鵲橋引爆旅遊熱潮後，縣府在「暑假的尾巴」，也就是廿四、廿五日兩天，在大佛廣場、九龍池、卦山市集舉辦活動。活動內容結合走讀彰化小旅行、兒童水樂園、童趣體驗、特色市集、卦山集章趣、冰冰有禮、夏日童樂會、小小警消大體驗、打卡按讚送好禮，以及由台化贊助活動經費，邀請如果兒童劇團表演「大野狼拯救小紅帽」，精彩活動一籮筐。

活動正式登場之前，八月十七日起到九月八日每週六、日，先由名為「走讀彰化小旅行」的市區人文景點導覽活動暖身，採上網預先報名，八月廿四日、廿五日增加夜間「天空之橋」生態導覽。

主辦單位昨在縣府中庭舉辦宣傳記者會，如果兒童劇團開場演出，宣告活動即將登場，現場設童趣體驗區，讓小朋友搶先體驗古早童玩，同時配合以戲水為主題的活動，安排小朋友頭戴汽球做成的帽子，拿充氣水槍，與縣長王惠美和與會貴賓一起打水戰，提前感受戲水消暑的樂趣，場面熱鬧。

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