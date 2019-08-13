切除甲狀腺腫瘤 經口內視鏡手術免留疤

2019-08-13

記者邱書昱／新北報導

50多歲的邱小姐脖子上摸到有小硬塊，就醫檢查後發現左側甲狀腺有一顆約3公分的腫瘤，接受「經口內視鏡甲狀腺手術」切除腫瘤，術後復元良好，不像傳統甲狀腺手術後會留下1到2公分傷口。

台北慈濟醫院一般外科主任賴介文表示，甲狀腺在脖子前方，吸收血液中的碘，生成並分泌甲狀腺素，有調節身體細胞新陳代謝、生長及發育的作用，而甲狀腺腫瘤是相當常見的，約占所有頸部腫瘤的一半。

他說，甲狀腺腫瘤的主要治療方式是手術切除，早年最擔心的風險是術後出血，及術中傷到與甲狀腺接近的喉返神經，造成聲音沙啞，不過隨著醫療進步，手術方式與技術不斷進化，風險相對降低後，「兼顧美觀」成了另一個選擇手術方式的評估項目。

賴介文指出，傳統甲狀腺手術是直接從脖子上切口進到甲狀腺，傷口約4到6公分；若配合內視鏡輔助，傷口可縮小到約1到2公分。另外，經腋下內視鏡甲狀腺手術可從腋下、胸壁及乳暈上緣切口，傷口只有3個1至2公分的孔。

新型手術是經口內視鏡的甲狀腺手術，是從嘴內進入到甲狀腺的位置切除腫瘤，只要保持乾淨即可，幾乎無需特別照護，從外觀完全看不到傷疤。不過傷口位置集中在前口內，可操作範圍較小，技術門檻高。

他也提醒，每一種術式都有其優缺點，當確診是甲狀腺腫瘤，醫師建議手術切除時，務必與醫師一起討論評估，決定適合自己的手術方式。

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