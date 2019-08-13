長期下背痛 竟是肺腺癌轉移骨頭

2019-08-13

記者陳建志／台中報導

58歲的李女士1年多前開始出現下背痛，因覺得只是工作太累不以為意，直到就醫接受X光檢查，發現右肺出現腫瘤，切片檢查才確診是肺腺癌第4期。因癌細胞轉移到骨頭引發下背痛，經使用標靶藥物治療，成功讓腫瘤縮小，腫瘤指數也降至正常範圍。

長安醫院胸腔內科醫師姚智偉表示，李女士平時和先生一起經營早餐店，多年前健康檢查，曾從X光片發現肺部有一個小結節，但因工作忙碌沒有特別追蹤，1年多前開始出現下背痛，還以為只是工作太累筋骨痠痛。

姚智偉表示，患者後來因背部持續疼痛就醫，經X光檢查，赫然發現右肺有一個腫瘤，經切片檢查確認是肺腺癌第4期，合併出現骨頭、腦部轉移，討論後，決定透過標靶藥物進行治療，經持續治療約1年，成功讓腫瘤從原本的6×4公分，縮小至4×1公分，骨頭和腦部轉移也有明顯改善。

姚智偉指出，標靶治療對於有基因突變的晚期肺腺癌患者治療成效良好，統計發現，約8成患者服藥後腫瘤都有明顯縮小，且目前健保有給付標靶藥物，是治療肺腺癌常見的方式。

姚智偉說，早期肺癌完全沒有症狀，且肺腺癌容易轉移到腦部、肝臟和骨頭等器官，當出現症狀時，7成都已是晚期或移轉，呼籲有抽菸習慣和肺癌家族史的高危險群，最好定期接受檢查；若咳嗽超過2星期沒好，或是出現體重明顯減輕、食慾不好、咳血等症狀，也建議盡早到胸腔科檢查，釐清治療。

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