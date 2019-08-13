《謠言終結站》硬幣刮手防中風？ 醫：勿信偏方

2019-08-13

記者謝介裕／南投報導

近來LINE群組熱傳「硬幣刮手防中風」的影片，只見影片中的人以右手持50元硬幣，朝左手小指、中指及手心各刮20下，聲稱「1天只要做個3遍左右，便能達到預防心肌梗塞找上門」，醫師提醒民眾勿信偏方，以免延誤救治，導致憾事發生。

南投醫院中醫師賴卉蓮指出，以中醫理論而言，人的中指尖為心包經井穴「中衝」、小指內側指甲緣為心經的井穴「少衝」、手掌心的穴位則稱「勞宮」。

在醫學臨床應用上，「勞宮」有清心火的功效，「中衝」及「少衝」則因井穴具有開竅醒神、清熱的功效，該影片刮中指、小指及掌心的原理即是如此，但對於防治心肌梗塞是否有用？目前仍缺乏具體醫學醫療資料佐證。

賴卉蓮說，利用50元硬幣刮手指乃屬「刮痧」範疇，當體內氣血瘀積、阻塞不通時，就會出現不舒服的症狀，而刮痧可以刺激體表經絡，達到促進氣血循環、疏通經絡、調整臟腑的功效，當氣血調和通暢，能讓身體各處都獲得充分的養分，不舒服的症狀自然就會減輕。

一般而言「刮痧」與推拿、整脊、按摩、指壓等民俗療法一樣，均算是改善「功能性」的問題，例如頭暈、頭痛、煩躁、發熱、中暑、胸悶、呼吸不順、氣血循環不良等症狀。

至於對於心臟病、肝病、腎臟病、神經系統疾病等「器質性」的病症，效果極可能如同消炎止痛藥般，僅止於治標不治本，萬一不慎刮破皮，造成細菌感染，則有引發蜂窩性組織炎等病症之虞，豈不得不償失？因此，醫師建議本身罹患心血管疾病、腎臟病等慢性疾病的患者，最好還是依醫師囑咐用藥，並定期回診檢查，以及保持規律作息、運動與均衡飲食，才是保健之道。

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