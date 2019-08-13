守住阿里山門戶 嘉市爭取台18線起點

2019-08-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕俗稱阿里山公路的省道台十八線，二○○六年高鐵大道開通後，原在嘉義市忠孝路與博愛陸橋交叉點的起點，移至嘉義縣的高鐵大道西側；嘉義市林森里長王廣禮昨在東區里長座談會提案，希望市府向中央爭取，把阿里山公路起點恢復原嘉市起點，守住「阿里山入口門戶」歷史定位，將發起連署以

促進觀光，市長黃敏惠表示支持，會向交通部爭取。

原起點嘉市忠孝路與博愛陸橋口

交通部公路總局第五區養護工程處長謝哲雄表示，台十八線最先起點在嘉義縣市交界的後庄區域，一九八二年新中橫公路開通，起點改為嘉義市忠孝路與博愛陸橋交叉處，十三年前因高鐵大道須納入省道系統進行

養護，因而將起點移至嘉義縣高鐵大道西側。

13年前移至嘉縣高鐵大道西側

謝哲雄說，為方便養護公路、省道而設置里程數，且公路、省道路線只要調整，起點就會調整；嘉市稱為「阿里山入口門戶」具有歷史文化意涵，且阿里山公路經過嘉義市區，不會因起點位置而有影響，地方意見將提報交通部運輸研究所研議。

公路總局：為方便養護才調整

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，阿里山公路起點強調在嘉縣或嘉市意義不大，若要留住旅客在嘉義縣市住宿更多日，需把嘉義縣市甚至雲林、台南納入整合；嘉市位處雲嘉南中心，遊客可以此為中繼，往嘉縣、雲林、台南市延伸旅遊。

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