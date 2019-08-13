萡子寮漁港疏濬海砂築堤 雲縣府：合法交換

2019-08-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林三條崙海堤環境改善工程需土方，月初開始砂石車頻繁進出口湖鄉萡子寮漁港載運，因事前未與地方協調，居民質疑第五河川局不當運用海砂，有圖利特定廠商之嫌。

未與地方協調 居民質疑圖利

雲縣府水利處長許宏博表示，萡子寮漁港清淤疏濬工程已完工多年，總計疏濬卅五萬立方公尺海砂，全部就地堆置，三條崙海堤工程屬公共工程，公部門土石交換合法也合程序。

口湖鄉下崙村民吳協原等人陳情指出，海堤工程單位應該要自負工程全部材料，五河局沒有公開標售就讓廠商取用萡子寮漁港堆置的土方，質疑五河局作法。

砂石車頻繁進出 憂影響交安

下崙村王姓村民等人表示，本月初開始砂石車頻繁進出載運砂石，對地方交通造成衝擊，且砂石車未依規定覆蓋黑網，晴天塵土飛揚、雨天路面泥濘不堪，工程單位申請運土期限長達好幾個月，勢必衝擊地方環境及居住品質。

五河局：三條崙海堤雨毀重建

水利署第五河川局副局長許錫鑫指出，雲林三條崙海堤四年前遭杜鵑颱風挾帶的大雨沖毀，至今每逢豪大雨、颱風期間居民提心吊膽，無法安睡，五河局提出三條崙海堤環境改善工程，將興建二公里海堤，分期施工，預計二○二二年完工。

許錫鑫說，第一期工程已在興建中，海堤工程所需土方取用雲林縣府萡子寮漁港清淤疏濬土石，預計需要一萬六千多立方公尺，海砂使用有縣府函文同意，至於防污，會請包商嚴格覆蓋、灑水。

另外，據指出，口湖鄉成龍村一處堤防改善工程也將取用萡子寮堆置土方，約需一萬多立方公尺，將與地方協調後開始載運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法