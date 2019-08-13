捷運新埔民生站外轉乘 侯友宜：淨空人行道

2019-08-13

〔記者邱書昱／新北報導〕捷運環狀線第一階段預計在今年底通車，新北市長侯友宜昨天到捷運新埔民生站視察站外轉乘的交通環境，他表示人行道的淨空、交通安全是改造重點，要求交通局、警察局加強取締違停。

環狀線第一階段年底通車

環狀線第一階段是從新店大坪林站到板橋板新路，全長十五．四公里，共十四座車站。交通局長鍾鳴時表示，新埔民生站站體工程預計今年十月完工，周邊復舊工程預計九月完成。

走200公尺人行道接新埔站

由於新埔民生站為高架車站，並共構開發大樓，但地下通道沒有和板南線新埔站連通，轉乘的民眾必須走出站外才能到新埔站，侯友宜重視這段二百公尺的人行道，他說，捷運站周邊人行系統友善程度，也是影響民眾是否願意使用大眾運輸的因素。

他指示，新埔民生站站體周邊人行道鋪面、導引指標、穿越巷口、路口的安全、夜間照明和騎樓淨空等措施，是優先改造重點，還有公車站位、YouBike站、計程車排班區的調整，周邊有自行車亂停放、流動攤販，影響市容及行人通行，要求警察局等相關單位加強停車秩序的整頓和違規取締。

侯要求鋪面、指標等優先改造

此外，新北市樹林區樹新路上的保安街口到保順街口，上下班的車流量大，但人行道過於狹窄、又缺乏殘障步道，民眾必須走到車道，新北市議員陳世榮爭取雙號側人行道改善，同時也希望將高架變電箱地下化。

住在附近的民眾說，每次走在保安街口和保順街口時，只有幾段有設置人行道，但又過於狹窄，走沒幾步就要走到車道，希望能將人行道拓寬，通行也比較安全。

新北市工務局和樹林區公所表示，人行道改善工程已在七月開工，預計十月底完工，將增設無障礙設施的斜坡道、機車停車格等公共設施。

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