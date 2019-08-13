鷄籠中元祭 主普壇「開燈放彩」

2019-08-13

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承一六五年的鷄籠中元祭，中正公園主普壇昨晚「開燈放彩」，在道長演法淨壇後，由基隆市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會理事長許順發、基隆議長蔡旺璉等人一同點亮萬盞明燈，讓主普壇在夜色中大放光明；鷄籠中元祭重頭戲的放水燈遊行明天晚間盛大登場，市區從傍晚五點半開始交管。

點亮萬盞明燈 明晚放水燈遊行

文化局昨晚也在中元祭祀文物館安排小朋友擔任小小導覽員，林右昌對於小小導覽員們的表現讚不絕口，並表示期盼小朋友在解說導覽培訓的過程中，讓中元祭的文化向下傳承。

林右昌致詞指出，由於輪值主普的許姓及各姓宗親會的誠心誠意，老大公特別庇佑台灣、疼惜基隆，前幾天原本直撲北台灣的颱風，在凌晨時北偏，基隆只有零星災情，希望大家要祈福、惜福，也相信今年的鷄籠中元祭一定會非常順利圓滿。

林右昌還透露，蔡英文總統感受到大家的誠意與決心，明天晚間蔡總統將親自參加中元祭放水燈遊行，同時也將贈匾給輪值主普的許姓宗親會；因應放水燈遊行，基隆市區明天十七點卅分到廿三點交通管制，提醒民眾因應。

基隆「以功代金」 10年獲121萬善款

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆七月祭拜好兄弟，燒紙錢釀成空污，基隆市政府環保局推動「以功代金」，十年共收到一二一萬元善款，環境保護局局長賴煥紘呼籲民眾，「以功代金」做功德還可減少空污。

華山基金會昨天在基隆市文化中心廣場推廣「過節拜拜少燒金，以功代金最誠心」活動，文馨補習班師生五十多人，與華山基金會員工一起上街頭，鼓勵基隆市民以功代金愛護環境，捐助華山三失（失能、失智、失依）孤老長輩。

另外，基隆麵包業者溫莎堡發起「買麵包做公益玩扭蛋中大獎」，即日起到八月廿六日，民眾購買麵包、蛋糕消費滿二百元，即可獲得扭蛋一次機會，溫莎堡麵包店將捐贈一個麵包給創世基金會。

溫莎堡麵包店協理蔣家威表示，扭蛋獎品有iPad、火烤兩用爐、烤箱、一千元商品券等。

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