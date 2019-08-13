南韓調酒大賽 和春學院奪大獎

2019-08-13

拿下金賞獎及多面獎牌

〔記者洪臣宏／高雄報導〕和春技術學院師生揮軍南韓大邱市政府主辦的「國際炸雞啤酒節調酒大賽」，林泰鋒在國際花式組拿下金賞獎，一年級新生謝凱翔在Rookie國際學生組奪下金牌，其餘團員也都大有斬獲，台灣的調酒實力在國際舞台上大放異彩。

另外，由和春老師陳雅婷與陳俊燊指導立志中學學生參賽Rookie國際學生組，莊凱翔獲銀牌、黃鵬駿獲銅牌，謝凱翔也在國際花式組奪銅，成為大贏家。

和春與立志中學選手在中華民國國際餐飲協會協助下，由團長鄧杞祝、副團長郭植伶領軍，參加八月間在南韓舉辦的「國際炸雞啤酒節調酒大賽」，多位選手是第一次參加國際比賽，但初生之犢不畏虎。

謝凱翔表示，這次出國比賽看到了不同的世界，期間學習了新穎的調酒技術，出國比賽從配酒到比賽驗收，花費了不少心力。莊凱翔是第一次出國參賽，卻是負傷參賽，他說，行前很怕無法發揮原有水準，集訓過程也極為艱辛，每個動作都要做到最到位，一個小失誤都不能發生，因為他想讓全世界看看屬於台灣人的特色。

林泰鋒說，感謝教練郭植伶、陳雅婷協助調配比賽的配方，反覆驗收拋瓶技術及整體動作，給了他很大信心。陳俊燊認為，部分選手雖是首次出國參賽，但在兩個月的培訓下都能克服萬難，突破自己，令人欣慰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法