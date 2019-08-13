原水濁度飆高 高屏溪攔河堰減少取水

2019-08-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨受西南風影響持續降雨，土石流警戒擴大達三十五條，高屏溪攔河堰原水濁度一度飆高達32,000NTU，水公司以南化聯通管及伏流水調配供水化解危機；市府預測大雨將持續到明天，提醒民眾小心。

利奇馬颱風遠離，持續引進西南風，造成連日降雨集中高市山區，氣象局昨持續發佈豪雨特報，二十四小時最大累積降雨量在那瑪夏區達卡努瓦測站及甲仙區小林測站皆為二百一十九．五毫米。

高市土石流警戒昨一度擴大達三十八條，包括十九條土石流紅色警戒、十九條土石流黃色警戒，市府已撤離山區紅色警戒區居民，黃色警戒區原有十一條，昨一度擴大為十九條，新增甲仙區七條及茂林區一條，截至昨傍晚六時許，山區雨勢雖趨緩，但仍持續降雨，黃色警戒區仍有十六條。

南化聯通管及伏流水支援

民眾最關心的用水部分，高屏溪攔河堰原水濁度近來一度飆高達32,000NTU，水公司減少取水降至三十五萬噸，改由南化聯通管支援四十六萬噸，加上伏流水挹注四十萬噸，緊急調配供水，化解高濁度危機。

值得一提的是，甲仙溪攔河堰原水濁度昨突破10,000NTU，所幸水公司已做好伏流水工程，為確保水質不取用甲仙溪攔河堰用水，改用水質更好的伏流水應急，提供甲仙地區居民用水，將持續監控用水品質。

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