挺反送中挨告 黃捷駁韓才有問題

2019-08-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時代力量高雄市議員黃捷在臉書聲援募集防護裝備支援香港，前晚遭國民黨桃園市議員、綽號「村長」的詹江村到警局控告違反「國安法」，黃捷反駁說，韓國瑜才是可能造成國安問題的人。

香港反送中愈演愈烈，黃捷十日在臉書轉發一篇「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」的文章，文章內呼籲募集濾毒罐、濾棉、濾蓋，集中送到台北市林森北路一處地點。

此舉引起詹江村不滿，認為「民代不該公開協助募資，這是非常危險的動作」，前晚到桃園警局控告黃捷違反「國安法」。

詹江村︰資助香港干涉他國內政違反國安法

詹江村說，中華民國是中華民國、中國是中國，不應該去干涉人家內政，他批評黃捷資助香港的行為，已經是干涉他國內政，違反「國安法」。

黃︰韓進中聯辦才是可能造成國安問題的人

黃捷昨回應指出，這明顯是誣告，其實國安法防範的是境外勢力對台灣的影響，支持反送中、轉載文章的行為，並不是台灣的國安問題，而是中國的國安問題。

黃捷說，踏進香港中聯辦、搶簽和平協議的韓國瑜市長，才是可能造成國安問題的人，「我們不可能支持親中、倡議統一的總統候選人。」

黃捷強調，她臉書只是轉發訊息，因為現在香港防毒面具、濾毒設備都缺貨，如果台灣有幫得上忙的物資運到香港，可讓香港人至少有第一線個人基本防護，只是希望與香港人站在一起。

雙方隔空交火，詹江村還嗆說要贊助黃捷飛香港的單程機票，「拿台灣薪水管香港的事，以後都不要回台灣了。」對此，黃捷俏皮回說「謝謝他」，也呼籲大家多關心香港反送中，而不是耍嘴皮子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法