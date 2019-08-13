Wecare罷韓遊行 警要求場地同意書

2019-08-13

〔記者黃良傑／高雄報導〕罷韓團體將於十一月十六日、十二月二十一日大串聯，舉辦兩場十萬人大遊行活動，Wecare高雄發起人尹立、台灣基進黨李雨蓁、民進黨議員簡煥宗昨正式向高市警局遞件申請，罷韓團體指韓國瑜開的政見支票幾乎全跳票，還違背競選承諾，老往外跑拚選舉，面對週休二日的市長，自己的高雄自己救，警局初審發現未取得相關集會地點場地同意書，要求三天內補件。

警初審表示已告知申請人須補件

市警局保安科受理後立即初審，發現「Wecare高雄大遊行」申請人未取得相關集會地點場地同意書，包括駁二鐵道文園區、文化中心需向文化局申請，時代大道需向工務局申請，但未見這些文件，警方已告知申請人補件，重申請最後期限要在大遊行前六日取得並遞交，此期間視同未獲准通過，警方透露三天內若未駁回申請，將比照同意結果，所以保安科十分謹慎處理，同步詢問文化局、工務局均獲「尚未申請」的回覆。

尹立︰憲法保障人民集會遊行權利

尹立表示「憲法」有保障人民集會遊行的權利，若韓市長動用行政資源否決遊行將會違憲，罷韓團體絕不放棄。 尹立、簡煥宗、李雨蓁三人由曾任法官的民權律師孫少輔陪同，昨天上午九點半左右抵達高市警局外，媒體蜂擁而至採訪，尹立表示，韓國瑜開的政見支票幾乎全跳票，還違背競選承諾，老往外跑拚選舉，十足「政治一百分」，自己還高喊不支持政治遊行，但憲法賦予人民有集會結社以及遊行表達意見的自由。

尹立強調，上次公民割草行動申請場地被拒，之前有些罷韓的店家受霸凌，甚至有公民團體也憂心遭韓粉霸凌與威脅，在韓國瑜主政的高雄市府，竟發生這樣的事情，只有在白色恐怖的年代才看得見，請韓市長不要說一套、做一套，尊重人民集會遊行和言論自由。

議員︰二場遊行若獲准 會給韓肯定

議員簡煥宗表示，市議會第二會期將於九月底開始，不知道韓市長會不會全程參加，高雄市民面對一位週休二日的市長，自己的高雄自己救，如果這二場大遊行不被通過，將質詢韓市長什麼理由？若獲通過，也會在議事廳給他肯定。

李雨蓁表示，韓市長讓高雄市過去民主聖地變成韓天凍地，因韓用公權力四次打槍公民割草行動申請的集會遊行，已經走向過去威權的時代，「Wecare高雄大遊行」是守護台灣民主與走向紅色威權的對決，去年曾舉辦號召了廿萬人走出來，表達不喜歡被特定媒體抹黑，不希望台灣家園變成下一個香港。

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