靈鷲山法會 侯友宜、朱立倫到場祝禱

2019-08-13

〔記者陳恩惠、鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山第廿六屆水陸空大法會七日至十四日在桃園巨蛋舉行，昨晚「幽冥戒」啟壇，超薦十方亡者，前任及現任新北市長朱立倫、侯友宜到場參拜祝禱供燈，由靈鷲山開山住持心道法師開示「水陸法會的根本，就是度一切苦」；蔡英文總統、總統府秘書長陳菊等今天也將出席法會為全民祈福消災，警方將從上午九點起至中午於周邊路段進行交通管制，並視狀況提早或延後解除管制。

心道法師指出，水陸法會是轉換業力變成願力的平台，一年一度幽冥戒，來自十方的舊識新緣，只要來到這裡，就是佛門師兄弟，一同納受三皈五戒，為歷代祖先、冤親債主及一切冥界眾生求菩薩戒，獲得生命轉換。

侯友宜表示，靈鷲山長期從事社會公益與教化事業，「愛心贊普」募集海內外愛心，提供弱勢族群，傳達佛法佈施精神，很感謝靈鷲山與法師，長年照顧弱勢家庭與慈善團體的義行，提升社會對人性關愛的良善循環。

今天將進行交通管制範圍為桃園、龜山區交界的三民路一段至二段、三元街及萬壽路三段，警方呼籲參加法會的民眾多利用大眾運輸工具前往，由於法會期間出入信徒眾多，桃園警分局除加強會場內外巡邏，現場也設置機動派出所，派駐員警提供各項服務，並與志工組成宣導團，提醒民眾加強防竊、防搶等犯罪，避免宵小趁機犯案。

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