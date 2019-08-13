環保潛水隊招募80人 逾300人報名

2019-08-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為清除海底垃圾，市府環境保護局獨步全國成立「環保潛水隊」、培訓「海底清道夫」，首批廿名隊員於五月完成受訓，並於六月十五日「世界海洋日」成軍；環保局下半年將擴大招募潛水隊員，引起熱烈響應，預定招募八十名新血，已吸引逾二百人報名，報名人數將突破三百人。環保局表示，有潛水證照者會優先錄取，若有照人數超過招募人數，將研議可能會增額錄取。

有證照先錄取 超過研議增額

環保局指出，桃園沿海受沿岸流、季風及地形影響，容易留下海洋垃圾，環保局年年發起淨灘活動，也成立海岸巡護隊清除海灘垃圾，並成立海洋環保艦隊清除海漂垃圾，唯獨海底垃圾並無清除機制，因此於五月間先從公部門招募廿人接受訓練，成為首批環保潛水隊員，藉此拋磚引玉，吸引更多民眾參與。

將以桃園市民為優先

環保局按照規劃，二日起至九日開放民眾報名參加「環保潛水隊」，受強颱利奇馬影響，報名延至昨天截止，經統計至昨天已收到逾兩百份報名表，由於郵寄速度較慢，估計會有逾三百人報名，其中已有證照者優先錄取，且以桃園市民為優先。

環保局表示，海岸垃圾多以塑膠、瓶蓋、保麗龍為大宗，而海底垃圾則以廢棄漁網、塑膠餐具及金屬製品居多，必須仰賴人力拖拉清除，這次擴大招募八十名海底清道夫，將分四個環保潛水隊投入海底垃圾清除工作。

目前桃園區漁會組成「竹圍環保艦隊」、中壢區漁會組成「永安環保艦隊」，共有四十一艘船，在北桃園及南桃園海域分別執行垃圾分類、資源回收及港口環境維護等工作，未來環保潛水隊將隨環保艦隊船隻出海，透過水下作業清理海底垃圾。

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