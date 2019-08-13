龍潭大池服務中心 吊橋完工才開放

2019-08-13

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭大池是知名觀光景點，大池老舊吊橋前年拆除，市府觀光旅遊局推動兩年三期的龍潭大池改造工程，其中改建兩層樓臨水建築的龍潭大池服務中心，去年十月廿四日風光舉行完工典禮，原規劃一樓開放空間用來舉辦假日市集等活動，二樓的兩間玻璃帷幕空間提供咖啡輕食等餐飲，碼頭將引進水上遊憩設施（SUP立槳等）；考量目前施工影響出入，只能等吊橋工程完工再對外開放。

原訂8月營運 施工影響出入

原來，龍潭大池服務中心今年四月由觀旅局交由龍潭區公所管理，六月採勞務採購方式，以三年一約的委託經營管理權利金二五五萬元標出，得標廠商原訂八月開始營運，但因吊橋興建工程先前多次流標，工程延至去年十二月開工後，經常有大型工程車出入，服務中心一旁也有民宅大樓進行整修，考量出入遊客安全，服務中心僅進行裝修，仍設置圍籬。

改善工程第一、二期已完成

觀旅局指出，龍潭大池改善工程第一期為拆除舊吊橋、水上舞台及碼頭建置、服務中心改建，總經費四千八百萬元，均已施作完成；第二期東岸景觀改善工程，施作內容包含南天宮前悠活步道、老人會館周邊廣場、沿途至滿月橋水岸景觀改善，總經費兩千八百萬元，已於四月完工並開放使用。

新橋比舊橋寬 預計11月底竣工

第三期吊橋興建工程，引道參照無障礙設施斜率規劃，吊橋全長一三二公尺、橋面寬度二．二公尺，比舊橋空間多出一倍，提供遊客更舒適的通行空間。考量龍舟賽事等水域活動進行，以工程技術克服橋下空間限制，中央橋下達六公尺、水岸兩側仍有一．八公尺的淨空間高度，使活動空間更為開闊，總經費五七七六萬元；目前正施作東西兩岸塔柱，預計九月開始吊裝橋板鋼構，工程進度四十二％。另編列吊橋光環境、西岸景觀美化、全區納入智慧燈光及監視系統配置，總經費兩千六百萬元，預計十一月底竣工。

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