獅潭大東勢溪 觀魚步道下月完工

2019-08-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉新店村大東勢溪景觀優美、自然生態豐富，但原有的護岸年久失修、周邊環境雜亂，經行政院農委會水土保持局台中分局投入兩千四百萬元進行整治，苗栗縣政府也在沿岸打造三百五十公尺長的觀魚步道，縣長徐耀昌昨前往視察工程進度，期許完工後能提供舒適旅遊環境，成為浪漫台三線上苗栗山城的新亮點。

獅潭大東勢溪隱身山林之中，植被茂密，水質清澈，常見魚群悠游於沁涼溪水之中，沿途還可遇到各式蝴蝶飛舞，生態資源極為豐富，不僅是在地特色景點，也是許多遊客心目中的理想避暑勝地。

長350公尺 另設計魚梯

然而因原有護岸年久失修，加上周邊雜草叢生，使得觀光品質大打折扣，水保局台中分局先投入兩千四百萬元建置砌石、穩固河岸後，更設計魚梯利於魚種生存繁衍；苗縣府也陸續向水保局爭取補助，配合現地環境，活化閒置的護岸上空間，打造三百五十公尺長的觀魚步道。

徐耀昌視察工程時指出，整治過後的大東勢溪沿岸景觀優美，待觀魚步道完成後，遊客更能近距離感受山林溪流的自然景致，另也會納入地方建議，依照當地生態增加綠美化範圍及適合的花草植物，後續第二期工程則要增設露天舞台休憩區，未來串聯獅潭歷史悠久的老街及義民廟，打造浪漫台三線上的明珠。

二期工程將增設露天舞台

苗縣府農業處指出，執行中的「新店社區觀魚步道南側入口休憩空間整合改善工程」於二○一七年由水保局核定補助七百廿萬，預計九月將可完工，而二期計畫獲補助兩百五十萬，將延續美化步道周邊並增設露天舞台等設施，可望成為獅潭新興景點。

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