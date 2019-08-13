新豐鳳坑村將設風機 居民憂噪音抗議

2019-08-13

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口段正在建置風力發電設備，村民擔心設備影響生活品質，事前被告知，也沒有召開公聽會，除向縣府、經濟部能源局等陳情，發動連署中，昨也聚集現場抗議。

業者︰小型風機 最高不逾45分貝

一帆能源公司負責人鄭勝豁表示，公司配合政府獎勵再生能源政策推動風力發電，選在以風聞名的新竹縣，向私人租地，架設國內第一支經國際電工委員會（IEC）認證的小型風力發電機，希望做為示範，因此非大量引進架設。風機設備引自加拿大，因規模小不須做環評審查，運轉時產生最大聲響不超過四十五分貝，與最近民宅直線距離約一百五十公尺，聲音更小。

業者︰合法申設 將提供獎助學金

鄭勝豁說，公司合法申請架設風機，目前已完成相關程序，除將積極向地方說明，化解居民疑慮外，與台電簽約廿年躉售電力期間，也將提供學校獎助學金等回饋機制；此外，公司承諾，風機運轉若有違反任何法令規定，將立即拆除。

縣府國際產業發展處公用事業科表示，一帆能源於去年五月依再生能源發展條例相關法規提出申請，將在新豐鄉鳳坑村坑子口段建置一組風力設備，裝置容量廿五千瓦，高二十三公尺，位於農牧用地，面積一百九十六．三平方公尺，縣府去年九月容許使用。

此案後經能源局同意備案，但附帶注意事項—風機運作若不符合噪音管制法經主管機關勒令停工或停止使用，得廢止同意備案。依程序，業者在備案後，即可與台電公司洽談合約，進駐風力設備，並向能源局辦理設備登記。

村長︰事前全未告知 不尊重居民

鳳坑村長姜禮本說，本月初他見十鄰一塊地正在灌漿，詢問後才知道要建置風力設備，村民完全不知情，立即向縣府等詢問；他批評業者不在乎當地人的感受，未告知也沒有開公聽會，導致有居民強烈反對。他已發起連署陳情，若業者無法說服村民仍繼續興建，不排除抗爭。

縣府、公所、代表會等接獲陳情後陸續現勘，新豐鄉代表會主席田鼎睿要求業者務必向民眾釋疑。

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