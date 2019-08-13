鳥嘴潭人工湖緊鄰垃圾場 環團促重選址

2019-08-13

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣水資源保育聯盟昨召開記者會，指預定提供彰化縣、南投縣草屯鎮飲用水的鳥嘴潭人工湖，雖已通過環評，但該湖緊鄰沒有污水處理設備的草屯垃圾場，又有隘寮斷層通過，且該處有國有地被佔用竟還發放獎勵金的情況，要求本案應撤銷重新選址，若未獲妥適回應，不排除月底至行政院向院長蘇貞昌陳情。

憂飲水恐遭污染 擬向蘇揆陳情

水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，由空拍影片可見，鄰近人工湖的草屯垃圾場污水四處流竄，沒有污水處理設備，飛灰太空包露天堆放，無法證明人工湖不會受垃圾污水影響；此外，該地區有隘寮活動斷層通過，應大幅縮小人工湖面積，水利署要興建水泥牆擋污水，根本不可行。

水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，聯盟分別於六月、八月前往草屯垃圾場勘查，發現該處距離人工湖直線距離不到兩百公尺，且當初說該處為垃圾轉運站，會清掉，但至今仍屹立不搖，八月的垃圾高度比六月還高，已類似永久儲存場；質疑人工湖有必要規劃在垃圾場旁？

水資局︰上游取水 設牆阻污水

針對環團提問，水利署中區水資源局副局長潘禎哲回應指出，該計劃自二○○七年開始規劃，包括現場的地質鑽探、水質觀測、隘寮斷層及草屯焚化爐等因素，在環評都有揭露，也經審查委員充分討論，會在施工前加密做鑽探，至於截水牆是採用塑型混凝土，與地質較符合，厚度一到一．五公尺，可阻隔污水並抗震動。

潘禎哲說，人工湖的取水口是在更上游的地方，符合飲用水的水質標準；至於其他管理部分，更上游的國姓、埔里正在進行下水道工程，將污水狀況排除，這些環節需要大家共同努力。

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