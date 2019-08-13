刺激買氣 草屯市場廣場也擺攤

2019-08-13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮公有零售市場位於市區蛋黃區，卻長期商機不振，公所決定開放市場入口廣場出租給廠商擺攤，盼能吸引民眾消費提高人氣，帶動市場買氣。

入口處設小吃 帶動人氣

草屯鎮公有零售市場長期面臨攤商出走、商機流失問題，因此暫停營運，十多年前改建後重新啟用，營運一度有起色，但仍無法持續榮景，三年前再次改建成零售市場廣場，融入藝文和遊憩元素，成為民眾採購、休息和演出場域，同時假日設置創意市集，希望聚集人氣。

但攤商認為，零售市場廣場僅有特定時間舉辦市集，或是有藝文活動時才會使用，沒有固定攤商，入口處沒人氣，買氣較難提升，建議公所再做改善。

公所表示，公有市場位居市中心，旁邊也有停車場，商機不應沒落不振，經了解當地攤商意見，決定開放市場前廣場出租給廠商擺攤，讓市場內外能夠高度連動，廣場空間約可提供八至十個攤位營運，近期已有攤商進駐，包括便當店、蚵仔麵線、手搖飲等小吃為主。

洪姓攤商說，廣場擺攤比起在室內市場內更易被看見，民眾消費意願可望提高，能否穩定興隆得過陣子才能確定。

市場內40攤 有10攤閒置

公所指出，公有零售市場一樓主要以民生用品、生鮮蔬果、肉類為主，規劃約四十個攤位，大約還有十個攤位閒置，為能協助衝人氣，先前透過發放消費券、購物滿額換摸彩券等方式，鼓勵民眾進入市場消費購物，未來也計劃爭取經濟部補助，舉辦公有市場促銷活動，只要人氣回流，相信也能帶動攤位招租，相輔相成，達到市場活化目標。

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