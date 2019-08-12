《愛肝加油站》肝腫瘤良惡難判定 必要時須切片檢查

2019-08-12

文／許金川

Q：我的姨丈有B肝帶原，大概3年前肝臟長出一顆腫瘤，當時醫師告知大概是血管瘤，只要定期追蹤即可。但是這一年來，這顆腫瘤卻開始慢慢變大，由原本2.3公分，長大到將近5公分，醫師覺得有問題，要幫他進一步安排檢查，還說必要時，須做腫瘤切片，我們越聽越害怕，明明血管瘤是良性的，怎麼會變大這麼多呢？難道血管瘤久了也會轉為惡性嗎？

A：肝臟血管瘤是肝內血管增生所致，是肝臟常見的良性腫瘤，所以理論上不太會變大，即使腫瘤有長大，速度也很慢。

您姨丈的肝腫瘤從3年前的2.3公分，這一年來長大到5公分，一般血管瘤不會變化如此快速，確實需要以不同的影像檢查，如電腦斷層或核磁共振加以詳查，此外，也需確認一些相關的癌症指數如AFP、CEA或CA-199等有無升高。由於您的姨丈本身有慢性B肝帶原，是肝癌的高危險群，對此情況需更加審慎。

若影像檢查發現肝腫瘤，但又無法清楚判定肝腫瘤的特性，必要時，就需要對腫瘤做切片檢查，如果手術可行，直接切除腫瘤也是另一選擇，切除的肝腫瘤再去做病理化驗。

依照您姨丈的情況，有可能一開始這顆腫瘤就不是血管瘤，並非血管瘤放久了，從良性轉為惡性，原則上，若確定是血管瘤，並不會有惡轉的危險性。在腫瘤體積較小時，常常影像學上的特徵不太清楚，因此，常不容易判斷是良性或惡性腫瘤。

還好您姨丈有定期追蹤檢查，才有辦法即早發現腫瘤大小及特徵的變化，也才能即時介入治療，事實上此情況在臨床上並非不常見。如果本身若有慢性B、C型肝炎帶原或肝硬化者，一旦發現肝有腫瘤，一定要小心處理。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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