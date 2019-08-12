三高、熬夜、不運動 30歲壯男腦中風

2019-08-12

文／黃炳文

30歲的蔡先生（化名）最近常頭暈、頭痛，都吃止痛藥緩解，不料突然頭痛得厲害，吃止痛藥也無效，家人看他抱頭哀叫，趕緊送來醫院急診。

在解除疼痛之後，做了抽血等檢查，並安排頭部電腦斷層，此時並未發現有腦血管問題，但他仍說頭部隱隱作痛，安全起見，醫師留他住院觀察。

不料隔天早上，他突然意識不清，緊急處理後，再作電腦斷層，竟發現腦幹嚴重出血，壓迫到生命中樞，還好緊急開刀治療，撿回一命。

腦中風現在已經不是老年人的疾病，也不是冬天才會發生。近來急診有收治多位腦中風的患者，30歲的蔡先生是最年輕的一位。他的工作是倉儲人員，身高165公分左右，體重有110公斤，據家人表示，體型的關係，工作上常遭同事言語霸凌，回家後都不太講話，另外，他也沒有適當的運動，常常玩手機玩到半夜。

根據衛生福利部106年10大死因統計數據顯示，腦血管疾病排名第4名，奪走了11,755條生命，代表平均每44分鐘，就有1人因腦中風失去生命，且男性比女性多，其中8成為缺血性腦中風，約2成為出血性腦中風。

腦中風的高危險群是年齡大、血管硬化沒彈性的人，或是有高血壓、高血糖、高血脂等三高及有代謝性疾病的人、心房纖維顫動患者、體重過重與抽菸者等。

蔡先生體重上百公斤，有三高問題、平日又承受職場上的各種壓力、熬夜玩手機等，這些因素日夜都在傷害他的健康，當壓力持續存在、病況持續進行，這種累積的傷害到達臨界點時，血管就會爆裂一發不可收拾。

提醒民眾重視肥胖的問題。根據研究證實，體重增加，血壓亦增高。超過標準體重20%以上的肥胖者，高血壓的患病率，比正常體重者高2.9倍。

腦中風的罹病年齡越來越下降，民眾要預防腦中風，應定期接受健康檢查（包括腦血管檢查），並且好好治療「三高」等慢性病，控制體重、控制飲食及規律運動。

飲食方面，宜注意低脂、低鹽、低糖，多吃蔬菜、水果、豆製品，配適量瘦肉、魚、蛋，並且要避免勞累、調適壓力、勿熬夜、作息規律；不管是體力勞動或腦力勞動，超過負荷都可能誘發腦出血。

（作者為彰化秀傳紀念醫院急診部部長）

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