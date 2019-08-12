蔡其昌簽書會 分享失敗經驗

2019-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院副院長蔡其昌昨天下午在高雄舉辦新書《後背包的初心—蔡其昌的人生解題法》簽書會，書中分享他「失敗的經驗」，應邀出席的行政院副院長陳其邁則大飆歌喉，完整的唱完那英的「夢一場」。

《後背包的初心—蔡其昌的人生解題法》推出短短不到兩週，已登上博客來、誠品、金石堂網路書店暢銷排行第一名，因為新書庫存量不足，出版商天下文化已緊急再版，粗估銷售量已將近萬本。

蔡其昌昨天下午在高雄夢時代的政大書城，舉辦高雄場簽書見面會，特別邀請他的合唱搭檔「雙其淋二人組」行政院副院長陳其邁，包括立委李昆澤、邱議瑩、市議員何權峰、簡煥宗、李柏毅、邱俊憲等人出席支持。

對於從台中縣最年輕的民政局長，到現在是中華民國最年輕的立法院副院長這段歷程，蔡其昌有感而發的說「謝謝生命中的貴人」。

蔡其昌強調，當大家注意他光鮮亮麗的政治頭銜時，新書中卻是分享他「失敗的經驗」，他說，自己從小就不出色，但是他想告訴大家，「就算你從小沒有人注意你，也不表示長大後不會有人注意你，一個nobody有一天也有機會當立法院副院長！」

陳其邁致詞時表示，蔡其昌讓他非常佩服的地方是「面對失敗」，一流的選手是被打倒之後馬上站起來，二流的選手被擊倒之後慢慢站起來，三流的選手是躺在那裡爬不起來，他跟蔡其昌有一個共同點，就是復原速度都很快。

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